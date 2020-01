Calciomercato Roma: per la fascia piace Sosa dello Stoccarda. Si lavora anche allo scambio Ünder-Suso

La Roma continua a guardarsi intorno sul mercato. Secondo l’emittente satellitare, in queste ora Petrachi starebbe lavorando con il Milan per definire lo scambio Ünder-Suso. Il calciatore turco infatti vuole giocare di più e gli agenti spingono per la cessione. Dall'altra parte Suso è un profilo in uscita dal Milan, entrato in campo in Coppa Italia con la Spal tra i fischi di San Siro. La soluzione potrebbe essere uno scambio di prestiti con diritto di riscatto. Per il ruolo di vice Kolarov invece piace Borna Sosa, classe 98′ dello Stoccarda.

(Sky Sport)