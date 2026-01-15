Calciomercato Roma, dalla Turchia: Seys primo nome per la fascia sinistra. Su di lui anche lo United

Con Tsimikas che potrebbe uscire, la Roma pensa ad un rinforzo sulla fascia sinistra. Come scrivono dalla Turchia, il primo nome per i giallorossi, come già anticipato da LAROMA24, è Joaquin Seys, classe 2005 del Club Brugge. Il giocatore ha superato nell'indice di gradimento Nicolò Fortini della Fiorentina, valutato 20 milioni. Su Seys anche gli occhi del Manchester United.
AS Roma
AS Roma have made 20-year-old LB Joaquin Seys a priority target.
? Roma initially considered Niccolò Fortini (€20m); Seys expected to cost a similar fee.
Linked also with Manchester United.
