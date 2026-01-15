Clicky

Calciomercato Roma, dalla Turchia: Seys primo nome per la fascia sinistra. Su di lui anche lo United

15/01/2026 alle 11:38.
Con Tsimikas che potrebbe uscire, la Roma pensa ad un rinforzo sulla fascia sinistra. Come scrivono dalla Turchia, il primo nome per i giallorossi, come già anticipato da LAROMA24, è Joaquin Seys, classe 2005 del Club Brugge. Il giocatore ha superato nell'indice di gradimento Nicolò Fortini della Fiorentina, valutato 20 milioni. Su Seys anche gli occhi del Manchester United.