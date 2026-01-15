Calciomercato Roma: il Liverpool apre all'interruzione anticipata del prestito di Tsimikas. Olympiacos interessato

Il futuro di Konstantinos Tsimikas sembra essere lontano dalla Roma nonostante sia arrivato in Italia appena sei mesi fa. Il terzino sinistro greco ha deluso le aspettative e con la maglia giallorossa ha raccolto appena 586 minuti tra tutte le competizioni. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano , la società capitolina è alla ricerca di un nuovo esterno sinistro (Joaquin Seys in vantaggio su Niccolò Fortini) e a fare spazio all'eventuale acquisto sarà proprio Tsimikas: il Liverpool, club proprietario del cartellino del giocatore, ha ricevuto diverse manifestazioni d'interesse (una direttamente dall'Olympiacos) e ha aperto all'interruzione anticipata del prestito.

(gasport)