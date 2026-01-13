Roma a caccia di un terzino sinistro: Fortini il preferito. Seys e Hadjam le alternative

Giorni fitti per Massara per quanto riguarda il mercato in entrata. Il ds infatti è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo, con gli arrivi di Robinio Vaz e Malen ormai ad un passo. Il mercato della Roma, però, potrebbe non fermarsi all'attaccante. Sul taccuino di Ricky Massara, infatti, anche un terzino sinistro da regalare a Gasperini in questa sessione di gennaio.

Il nome preferito resta quello di Niccolò Fortini, classe 2007 della Fiorentina e in scadenza con i viola nel 2027. È lui il profilo favorito da Massara, per il quale ha già parlato con l'agente Giuffrida. La trattativa non si prospetta però semplicissima: prima infatti serve l'uscita di Tsimikas, in prestito dal Liverpool, per il quale va trovata una sistemazione per i prossimi 6 mesi.

Le alternative non mancano. Secondo quanto appreso dalla redazione di LAROMA24, alla Roma piace anche Joaquin Seys, classe 2005 del Club Brugge che quest'anno ha già raccolto 19 presenze e un gol nel campionato belga e 5 presenze in Champions League. Da monitorare anche Jaouen Hadjam, laterale franco-algerino classe 2003 di proprietà dello Young Boys, già sondato la scorsa estate .

LR24