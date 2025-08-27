Calciomercato Roma: per la fascia sinistra sondato anche Jaouen Hadjam

27/08/2025 alle 23:15.
Non solo Kostas Tsimikas per la fascia sinistra. Oltre al greco infatti, la Roma seguirebbe anche delle piste alternative nel caso in cui non dovesse concretizzarsi la trattativa con il Liverpool. Uno dei nomi è quello di Jaouen Hadjam, laterale franco-algerino classe 2003 di proprietà dello Young Boys. Lo riporta Gianluigi Longari.