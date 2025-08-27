Calciomercato Roma, passi avanti per Tsimikas: il Liverpool apre al prestito

Kostas Tsimikas potrebbe diventare il nuovo rinforzo della corsia di sinistra della Roma. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà la giornata odierna è stata proficua per la trattativa tra i giallorossi e il Liverpool per il laterale greco: i Reds avrebbero infatti aperto per la prima volta all'opzione del prestito richiesto da Massara e dalla dirigenza capitolina.

Anche Filippo Biafora conferma i passi avanti sulla trattativa per Tsimikas. C'è infatti un'apertura da parte del Liverpool per il prestito secco del giocatore greco. Contestualmente, il giornalista de Il Tempo conferma anche la probabile cessione di Anass Salah-Eddine: il laterale olandese è richiesto da Psv, Torino e Cagliari.

Importanti passi in avanti per #Tsimikas alla #ASRoma, apertura del #Liverpool alla formula del prestito secco. #SalahEddine andrà via, su di lui anche il Psv oltre Cagliari e Torino@tempoweb

— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 27, 2025

Secondo un aggiornamento dello stesso Pedullà, il via libera per Tsimikas potrebbe arrivare anche domani.

Ulteriori conferme arrivano anche da Fabrizio Romano, che aggiunge come il giocatore stia spingendo per arrivare a Roma. Ancora in bilico la formula, con i giallorossi che starebbero considerando l'idea di aggiungere un diritto di riscatto.