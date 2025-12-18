Calciomercato Roma: contatti diretti con l'entourage di Raspadori

Non solo Zirkzee, la Roma continua a lavorare forte su Giacomo Raspadori in uscita dall’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club giallorosso sta mantenendo contatti diretti con l’entourage e sta pensando sempre di più ad un doppio colpo lì davanti, visto che Bailey è in bilico e potrebbe uscire anche Baldanzi (corteggiato dal Verona e non solo). Il diktat della proprietà è quello di esaudire le richieste di Gasperini dopo un eccellente impatto con la realtà giallorossa: grandi manovre in corso.

