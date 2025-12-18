La Juventus punta Frattesi. Raspadori, derby romano

Cercano spazio, opportunità, una vetrina. Soprattutto adesso, con i Mondiali distanti solo sei mesi. C'è questo nei pensieri di Frattesi e Raspadori. [...] Raspadori piace alla Roma, che cerca un attaccante utilizzabile anche sulla trequarti. Può nascere un derby: a lui sta pensando la Lazio, Sarri lo schiererebbe come falso nove. Discorsi avviati per un prestito con diritto di riscatto, sempre considerando che l'Atletico la scorsa estate lo ha preso dal Napoli per 22 milioni più bonus.

Nonostante le difficoltà all'Inter, pure Frattesi ha tanto mercato: Spalletti, che lo ha apprezzato in Nazionale, lo vorrebbe alla Juventus. L'ipotesi di uno scambio con Kephren Thuram è velocemente tramontata, ma l'interesse dei bianconeri resiste. C'è concorrenza: dovesse riuscire a cedere Baldanzi, la Roma farebbe un tentativo, e anche il Napoli è attento. [...]

Per la Roma l'obiettivo principale resta Zirkzee, dialoghi avviati con il Manchester United, che chiede 50 milioni complessivi. Al momento, l'offerta del club giallorosso è di un prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto a 30. Può pesare la volontà del giocatore, che verrebbe volentieri alla corte di Gasperini. [...]

(La Repubblica)