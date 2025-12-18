Raspadori si avvicina

IL ROMANISTA (S. VALDARCHI) - Meglio l’uovo oggi o la gallina domani? Entrambi, se possibile. Così pensano a Trigoria, in vista del mercato di gennaio. L’uovo risponde al nome di Giacomo Raspadori, la gallina a quello di Joshua Zirkzee. Due nomi a cui la Roma è interessata, ma non alternativi tra loro. Ma il vero elemento di novità è lo stato avanzato della trattativa messa in piedi con l’Atletico Madrid per riportare in Italia l’attaccante ex Sassuolo e Napoli. Il club spagnolo, infatti, ha aperto al prestito con diritto di riscatto (intorno ai 20 milioni di euro, cifra che garantirebbe comunque una plusvalenza dalle parti di Madrid) e nei prossimi giorni andrà in scena un nuovo colloquio che, nei piani, dovrebbe anche essere quello decisivo per arrivare alla fumata bianca.

Può essere Raspadori, quindi, il regalo col quale Massara si presenterà a Gasperini a Natale, provando a consegnare un giocatore pronto all’utilizzo (ieri ha giocato e segnato in Copa del Rey contro il Baleares) al tecnico a inizio gennaio. [...] Fino a qualche settimana fa l’intenzione del giocatore era quella di rimanere all’Atletico Madrid per giocarsi le sue carte, ma il club gli ha comunicato l’intenzione di cederlo a gennaio e, a Roma, potrebbe avere più spazio e chance di riconquistare anche la maglia dell’Italia con un mondiale (playoff permettendo) alle porte.

Stesso discorso, anche se la nazionale in questione è l’Olanda, applicabile a Zirkzee, che rimane la vera priorità per Massara e Gasperini. Dopo aver ricevuto l’ok economico da mister Dan, il ds ha continuato a tenere vivi i rapporti col procuratore di Joshua e, più o meno direttamente, anche col Manchester United. I Red Devils hanno accettato l’idea di cederlo in prestito, anche se chiedono di inserire almeno l’obbligo di riscatto condizionato a cifre vicine ai 40 milioni, ma le tempistiche dell’affare sembrano destinate ad allungarsi. La Coppa d’Africa ha portato via Mbeumo e Diallo al Manchester, che avrebbe quindi chiesto di non concretizzare l’eventuale trasferimento prima dell’ultima decade di gennaio. [...]

Anche perché, di alternative, comunque non mancano. Piace Yuri Alberto del Corinthians e negli ultimi giorni il telefono di Massara è stato inondato di chiamate da parte di agenti in giro per l’Europa: da Icardi a Fullkrug, fino all’idea di uno scambio Dovbyk-Beto con l’Everton, tanti i nomi proposti al direttore sportivo romanista. [...]

Come già accaduto in estate, è stato dato mandato a un intermediario di trovare offerte per Artem Dovbyk e non è comunque da escludere l’ipotesi di una trattativa col Brighton per interrompere anzitempo il prestito di Ferguson. Più complicato, invece, immaginare una partenza di Dybala. Paulo, nonostante l’interesse reale del Boca Juniors, non vuole muoversi a gennaio. [...]