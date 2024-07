Calciomercato Roma: Besiktas e Trabzonspor su Karsdorp. L'esterno apre al trasferimento in Turchia

Si muove il mercato della Roma che, dopo l'arrivo di Le Fée, ora potrebbe salutare Aouar, vicino alla cessione all'Al-Ittihad come scrive Filippo Biafora su X: i club sono al lavoro per trovare l'accordo. Oltre al centrocampista, anche Rick Karsdorp è in uscita: l'esterno, finito fuori rosa, ha aperto al trasferimento in Turchia, dove interessa a Besiktas e Trabzonspor.

Infine, ieri sera è circolato il nome di Soulé, sul quale il giornalista conferma il gradimento della Roma.