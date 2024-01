LIVE - Calciomercato Roma: prestito con obbligo per Baldanzi senza contropartite tecniche. Su Celik c'è il Marsiglia

Penultimo giorno di mercato che chiuderà il 1 febbraio alle 20. Diverse le operazioni che vedono coinvolta la Roma, sia in entrata che in uscita, nelle ultime ore di trattative. Le riassumiamo qui con aggiornamenti continui per tutto l'arco della giornata:

13:00 - Un altro passo avanti verso l'ok dei Friedkin per l'operazione Roma-Baldanzi. [...] Da definire il futuro di Celik, sospeso tra Galatasaray - ma l'esterno turco tentenna - e il Marsiglia che prima deve far uscire Clauss.

(corrieredellosport.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

12:31 - Come riferito da Eleonora Trotta di calciomercato.it, Baldanzi vuole fortemente la maglia giallorossa e le parti sono al lavoro per trovare la quadra: la formula resta il prestito con obbligo di riscatto e l'Empoli chiede 13/15 milioni.

L’operazione #Baldanzi-#Roma è stata impostata, come raccontato, 8 giorni fa. La valutazione resta sempre quella sui 13-15 milioni, e anche la formula non è cambiata: prestito con obbligo di riscatto. Il fantasista dell’#Empoli vuole fortemente la maglia giallorossa… — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) January 31, 2024

12:08 - Come rivelato dal sito che si occupa di calciomercato, Baldanzi ha aperto totalmente al trasferimento alla Roma. L'Empoli sarebbe disposto ad accettare un prestito oneroso di 6 mesi con obbligo di riscatto a condizioni facilmente raggiungibili o direttamente un prestito con obbligo, a quel punto anche di 18 mesi. I toscani vorrebbero incassare una cifra intorno ai 15 milioni di euro.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

11:52 - Secondo quanto riportato dal giornalista di DAZN Orazio Accomando, la Roma fa sul serio per Baldanzi ed è al lavoro per un prestito con obbligo di riscatto. L'operazione è molto complicata per gennaio, ma non impossibile.

La #Roma spinge forte per Tommaso #Baldanzi. I giallorossi ci provano seriamente per il trequartista dell'#Empoli in prestito con obbligo di riscatto. Contatti continui. Operazione che resta difficile ma non impossibile per gennaio.#DAZN #DAZNMERCATO — Orazio Accomando (@OAccomando91) January 31, 2024

11.45 - La Roma sta lavorando a due uscite, quelle di Belotti verso la Fiorentina e Kumbulla in direzione Sassuolo. Concluse queste operazioni, Tiago Pinto potrebbe bussare all'Empoli per intavolare la trattativa per Baldanzi. La richiesta dei toscani è di 14-15 milioni di euro, con il club giallorosso che proporrà un prestito oneroso con obbligo di riscatto senza l'inserimento di contropartite tecniche.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

11.30 - Tra i giocatori in uscita c'è anche Celik che nelle ultime ore era accostato al Galatasaray. Ma come scrivono in Francia, c'è il Marsiglia che si sarebbe mosso per ottenere il laterale destro che ha già giocato in Ligue1, col Lille.

(L'Equipe)