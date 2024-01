Andrea Belotti si avvicina alla Fiorentina. Come scrive Gianluca Di Marzio, infatti, dopo l'incontro di ieri, anche stamattina il club viola ha in programma un nuovo meeting con l'agente del Gallo. L'obiettivo è trovare l'intesa sull'ingaggio e chiudere l'operazione per il suo arrivo in viola.

#Calciomercato I Nuovo meeting in programma stamattina tra l'agente di #Belotti e la @acffiorentina per chiudere l'intesa sull'ingaggio. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 31, 2024