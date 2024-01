Calciomercato Roma: sprint del Sassuolo per Kumbulla. Trattativa ai dettagli

Si sta pian piano completando il mosaico delle cessioni giallorosse. Il prossimo a salutare sarà Marash Kumbulla. Come scrive Filippo Biafora de Il Tempo, per il difensore albanese c'è stato lo sprint decisivo del Sassuolo, che si è aggiudica l'ex Verona in prestito secco: trattativa ai dettagli. Superata dunque la concorrenza di Genoa e Udinese.

