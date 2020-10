LIVE - Calciomercato Roma: problemi per Perotti al Fenerbahce. Manca l'accordo tra il giocatore e i turchi. Visite mediche al Lipsia per Kluivert

Ultime ore prima della fine del calciomercato estivo 2020. La sessione si concluderà alle 20 di oggi e la Roma è ancora immersa in diverse trattative: dalle cessioni di Kluivert e Perotti, rispettivamente a Lipsia e Fenerbahce, fino alla surreale trattativa per Smalling.

Qui tutte le notizie relative al calciomercato della Roma nell'ultimo giorno:

AGGIORNA IL LIVE

11.20 - Visite mediche in Germania, intanto, per Justin Kluivert che è pronto ad unirsi al Lipsia. Come scrive il quotidiano tedesco, il prestito sarà di un milioni di euro con un'opzione per il riscatto definitivo.

(Bild.de)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

10.30 - Sembrava ormai cosa fatta il passaggio di Diego Perotti al Fenerbahce, con l'argentino che ieri era partito alla volta di Istanbul per le visite mediche, poi superate. Come scrive Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport, però, la trattativa sarebbe ora in stand-by, dato che manca l'accordo col giocatore, che vorrebbe un biennale con opzione sul terzo anno. Il club turco studia quindi delle alternative ve.