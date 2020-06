Ryan Gravenberch rinnova con l'Ajax fino al 2023, come annunciato dal club olandese su Twitter. Da tempo si discuteva del prolungamento contrattuale - l'accordo precedente scadeva nel 2021 - del centrocampista classe 2002, finito anche nel mirino della Roma. Proprio ieri il fratello del talento dei Lancieri aveva ribadito la volontà di Ryan di non lasciare l'Ajax.

