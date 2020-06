Giovani e parametri zero. Roma: servono miracoli

Durante la prossima sessione di mercato la Roma sarà costretta a fare i salti mortali per restituire, anche il prossimo anno, a Fonseca una rosa in grado di lottare per le almeno per la corsa Champions. A Petrachi e a Baldini, saranno richieste brillanti intuizioni per mantenere competitivo il livello della rosa, abbassando allo stesso tempo il monte ingaggi. E per alcuni calciatori si sta pensando addirittura ad una buonuscita pur di liberarsi di ingaggi pesantissimi: è il caso di Pastore, che guadagna 9 milioni lordi di stipendio per altri tre anni. Per altri ancora, come Juan Jesus, ci si dovrà accontentare di quello che offre il mercato: il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2021 e piace al Fenerbahce, I nuovi acquisti invece dovranno avere determinate caratteristiche: giovani e di qualità, come ad esempio Bustos e Gravenberch. L'attaccante argentino classe ‘98 del Talleres piace a mezza Europe ed è Il profilo ideale come vice-Dzeko: il costo del suo cartellino si aggira sui 10 milioni di euro. Discorso identico per Gravenberch, mediano diciottenne dell'Ajax gestito da Mino Raiola. Gli altri profili seguiti dalla Roma sono i parametri zero che però hanno ingaggi di almeno tre milioni netti per più anni: come Pedro o Vertonghen. Due strade diverse per arrivare allo stesso risultato: Petrachi e Baldini dovranno fare un'impresa.

(Corsera)