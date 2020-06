Calciomercato, parla il fratello di Gravenberch: "Ryan non ha intenzione di lasciare l'Ajax"

RIJNMOND.NL - Spesso capita che indizi o vere e proprie indiscrezioni di mercato arrivino direttamente dalle consorti o dai parenti dei giocatori. E infatti a rivelare del futuro di Ryan Gravenberch, giovane centrocampista dell'Ajax seguito da parecchie big d'Europa, tra cui la Roma, è il fratello Danzell in un'’intervista rilasciata all'emittente televisiva olandese. "Mio fratello non ha intenzione di effettuare alcun trasferimento" le parole del fratello maggiore dei Gravenberch. Tuttavia il mediano classe 2002, che per la sua potenza fisica ed eleganza viene spesso paragonato a Pogba, è ancora in trattativa con il club di Amsterdam per trovare un accordo per il rinnovo del contratto che scade nel giugno 2021. Ma Danzell è sicuro che alla fine suo fratello Ryan non lascerà i Lancieri tanto che i due Gravenberch stanno già pensando a quando presto si incontreranno da avversari. "Non vedo l'ora di confrontarmi con lui. Ci stiamo prendendo in giro per questo" ha dichiarato ancora Danzell che proprio la scorsa settimana ha firmato il trasferimento dal Dordrecht allo Sparta Rotterdam.

