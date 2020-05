Calciomercato Roma, Schick al Lipsia per 25 milioni: nodo modalità di pagamento

Tra indiscrezioni di un accordo imminente tra i club e le parole di Patrik Schick, sembra sempre più vicino il riscatto dell'attaccante ceco. Stando a quanto riferito dal portale di calciomercato, il club tedesco ha deciso di puntare sul classe '96 ed entro il 15 giugno lo riscatterà. Ma rispetto ai 29 milioni pattuiti un anno fa, il Lipsia è disposto a versarne 25. Da limare i dettagli sulle modalità di pagamento: il club giallorosso lo vorrebbe in un'unica soluzione e non dilazionato in un anno e mezzo. A beneficiare dell'affare anche la Sampdoria, che conserva una percentuale sulla futura rivendita del ceco.

La cessione di Schick al Lipsia potrebbe aprire le porte a Moise Kean, ora all'Everton e seguito dalla Roma.

(calciomercato.com)

