I soldi del Lipsia aiutano la Roma. L'attaccante è il primo bonus

La Roma durante la prossima sessione di mercato sa che come primo obiettivo avrà quello di fare liquidità. Per questo motivo sarà molta importante per il direttore sportivo Gianluca Petrachi monetizzare il più possibile su ogni possibile giocatore in uscita. In questa lista il primo a uscire dovrebbe essere Patrick Schick, attualmente in prestito al Lipsia. Il club tedesco sembra che voglia tenere l'attaccante a prescindere dalla possibile qualificazione alla prossima Champions League, che avrebbe fatto scattare la clausola di riscatto obbligatorio fissata a 28 milioni. Il Lipsia ha chiesto un piccolo sconto, offrendo 25 milioni per il cartellino dell'attaccante ceco che, viste le condizioni in cui navigano i conti del club giallorosso, Petrachi sarebbe pronto ad accettare, anche per evitare di far tornare Schick nella Capitale in caso di mancata qualificazione del Lipsia alla prossima Champions dovendo ricominciare da capo ogni possibile trattativa.

(gasport)