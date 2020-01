LIVE - Ultimo giorno di calciomercato: Olsen vuole lasciare il Cagliari. L'ex Falque in prestito al Genoa

Scade oggi alle 20, per la Roma e le altre squadre attese dall'anticipo domani alle 21, il tempo per ultimare le operazioni di calciomercato nella finestra invernale. Petrachi ieri ha ammesso che potrebbero esserci novità nell'ultimo giorno, dopo aver tesserato un giocatore per ruolo: il difensore Ibanez, il centrocampista Villar e l'attaccante Carles Perez. In uscita, invece, registrato la cessione in prestito di Florenzi al Valencia.

ECCO IL LIVE DELL'ULTIMO GIORNO DI CALCIOMERCATO:

10.30 - Torna al Genoa Iago Falque: l'ex romanista è stato ceduto in prestito dal Torino ai rossoblu, club dal quale la Roma lo acquistò nel 2015.







10.00 - Robin Olsen, dopo una stagione piuttosto negativa alla Roma, è ripartito da Cagliari nella scorsa estate ma a metà stagione si trova nella stessa situazione di un anno fa nella capitale: il rientro di Cragno, infatti, lo ha spedito in panchina e ora il portiere teme di mettere a repentaglio la propria presenza all'Europeo. Per questo, Olsen vorrebbe lasciare il Cagliari ma il tempo per trovare una nuova sistemazione stringe.



