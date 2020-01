Petrachi avrà un'ora in più nel mercato di riparazione. Le operazioni per il club giallorosso, infatti, si concluderanno alle 21 e non alle 20 del 31 gennaio. Perché? Per l'impegno nell'anticipo serale dei giallorossi nel prossimo weekend. Oltre alla Roma, infatti, anche il Sassuolo, avversario della squadra di Fonseca, Cagliari, Parma, Bologna e Brescia, impegnate in anticipo, godranno di un'ora extra. Lo ha deliberato ieri il Consiglio Federale.

(Corriere dello Sport)