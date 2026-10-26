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Calciomercato Roma: nelle prossime ore la firma sul rinnovo di Lulli. Contratto di 5 anni

Mercato
di FedericoL
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Emanuele Lulli è pronto a rinnovare il suo contratto con la Roma dopo un grande inizio di stagione. Come scrive Fabrizio Romano sul suo canale whatsapp, il terzino destro in queste ore firmerà il rinnovo che lo legherà ai giallorossi per le prossime 5 stagioni. Tassello per il futuro, dunque, per i giallorossi.
E. Lulli

E. Lulli

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