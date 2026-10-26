Calciomercato Roma: nelle prossime ore la firma sul rinnovo di Lulli. Contratto di 5 anni

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Il mercato di gennaio si avvicina e il direttore sportivo Tony D'Amico, inevitabilmente, sta già lavorando sotto traccia per consegnare a Gian Piero Gasperini dei rinforzi importanti. Il reparto offen...
LR24 (MIRKO BUSSI) – Il meglio di Napoli-Roma, dal punto di vista romanista, è in fondo. È nel tabellone finale, nella reazione, ripetuta, alle difficoltà e nel saper restare a galla anche quando il v...
Arrivano dichiarazioni social scioccanti da parte Amanda Martins, moglie di Wesley. La donna ha accusato il calciatore della Roma sfogandosi sul proprio profilo Instagram, annunciando la separazione:...
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