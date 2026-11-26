La Roma ferma i bicampioni d'Europa del PSG al Parco dei Principi. Termina 2-2 con la squadra di Gian Piero Gasperini protagonista di un'altra grande prestazione in Champions League, ma stavolta riesce anche a smuovere la classifica ottenendo un punto di assoluto prestigio. Al gol di Hermoso in avvio hanno risposto i francesi con Zabarnyi e il rigore di Dembele. La Roma non molla e trova il pareggio con il solito Malen che trasforma in rete il penalty causato dal fallo di mano di Vitnha. Nell'etere romano è inevitabile l'entusiasmo per il rendimento della squadra: "Notte spettacolare che mette il timbro alla corsa scudetto" afferma Mario Corsi. Mentre Marco Juric si concentra sulle scelte sorprendenti del tecnico: "Gasperini aveva un piano gara chiarissimo in testa".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Mi ha sorpreso molto la lettura delle formazioni ieri sera. Eppure, anche senza tutti i titolari in campo, è stata una squadra coraggiosa, fedele alle idee del suo tecnico. Tutto questo in casa dei campioni d’Europa, della squadra più forte al mondo (SIMONE VALDARCHI,Manà Manà Sport, 90.9)

La prestazione splendida della Roma è certificata dalle parole di Luis Enrique a fine partita. Hermoso il migliore in campo. In questo momento Soulé è più imprescindibile di Dybala (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

All’inizio qualcuno aveva interpretato le scelte di formazione quasi come un disinteresse verso la Champions, in realtà erano mosse ponderate. Gasperini aveva un piano gara chiarissimo in testa: impostare una partita di applicazione e fisicità massima per poi inserire la qualità intorno al 60′-65′ con i vari Malen, Dybala e Cristante. L’azione del rigore nasce proprio dal nuovo tridente (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Notte spettacolare, una di quelle che ti fanno tornare a pensare davvero in grande. Da questa partita si esce con una convinzione e una consapevolezza nuove: la Roma può lottare per lo scudetto quest’anno, non tra qualche anno. Adesso spero che anche Friedkin lavori per quella stessa causa. Partite come questa, secondo me, rappresentano il timbro definitivo per entrare di diritto nella corsa allo scudetto. Lo ripeto perché ne sono sempre più convinto (MARIO CORSI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Dopo Real Madrid, Manchester United e PSG la Roma conferma la sua grandezza. Un gruppo, una squadra che con consapevolezza ed umiltà riesce ad esprimere calcio ad alti livelli. Le scelte tecniche di Gasperini che inizialmente ci avevano lasciati perplessi hanno dimostrato che si può fare affidamento su chiunque. Nessuno escluso. El lindo Hermoso rende ancora più bella questa Roma (ROBERTA PEDRELLI, RadioBrunoRomafm, 101.5)

Ero curioso di capire a che punto fosse il percorso di crescita della Roma. Beh… questa squadra è sempre più Gasperiniana in tutti i suoi effettivi, e ieri ne abbiamo avuto contezza. Tutti credono fermamente in ciò che fanno durante la settimana e lo riversano in campo. Andare a Parigi senza schierare Malen, Dybala e Cristante non era minimamente pensabile! Chapeau, Mister Gasperini! (LUCA FERRI, RadioBrunoRomafm, 101.5)

La partita di ieri è stata una gioia allo sport. La Roma è in una condizione fisica devastante, alla faccia di Mourinho quando disse che la Roma non poteva tenere 90 minuti questa intensità. De Roon ieri mi ha impressionato ancora una volta, Hermoso non ha valore per quello che dà in campo è impossibile quantificare il suo cartellino. Da castro mi aspetto qualcosa di più (ANDREA VERDENELLI, RadioBrunoRomafm, 101.5)