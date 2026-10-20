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Roma-Slovan Bratislava, HERMOSO: "Era importante vincere, dopo il Real ne avevamo bisogno"

Interviste Partita
di R.P.
Hermoso
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Ha parlato ai microfoni di Sky, Hermoso, alla fine del match vinto contro lo Slovan Bratislava. Il difensore ha anche segnato il gol che ha stappato la partita.
Non era facile dopo il Real, avete vinto due partite con 6 reti fatte e 0 subite
"Per noi era importante fare le cose bene vincere. Importante lasciare la porta chiusa, oggi per noi era troppo importante. Dopo la sconfitta contro il Real ne avevamo bisogno per la classifica"
Voi difensori della Roma segnate e siete la difesa meno battute dei top 5 campionati...
"Per noi è una cosa importante, non solo per i difensori ma per tutti. Siamo una squadra tosta che vuole andare forte e fare le cose come vuole il mister. Abbiamo tanto talento davanti e dobbiamo fargli arrivare palle per segnare".
Stasera tanto turnover
"Abbiamo una squadra forte e una rosa completa, con giocatori di qualità in ogni reparto. Dobbiamo lavorare e tuti lo facciamo ogni giorni per fare il meglio Questo dice tanto di noi e del lavoro che sta facendo il mister e anche direttore sportivo. Bello vedere la Roma così".
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