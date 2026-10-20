Roma-Slovan Bratislava, HERMOSO: "Era importante vincere, dopo il Real ne avevamo bisogno"

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Un'altra prestazione importante per Mario Hermoso, condita anche da un gol. E dai suo profilo social, Aldair, ha voluto lodare la serata del giocatore della Roma. "Le sue prestazioni passano quasi...
Poker europeo per la Roma di Gian Piero Gasperini che domina contro lo Slovan Bratislava allo stadio Olimpico. In gol Hermoso, Molina, Malen e Pisilli: una vera e propria festa giallorossa. Al termin...
La Roma supera senza nessun problema lo Slovan Bratislava. I giallorossi dominano il match dell'Olimpico e vincono 4-0. Al termine del match, l'allenatore degli slovacchi, Yaya Touré, ha parlato in co...
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