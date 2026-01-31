BRYAN ZARAGOZA: chi è? (VIDEO)

LAROMA24.IT ( Emanuele Polzella ) - Manca sempre meno alla chiusura della finestra invernale di calciomercato, fissata alle ore 20 del 2 febbraio, e la Roma ha accelerato per l'acquisto della nuova ala sinistra. Nelle ultime ore il direttore sportivo Frederic Massara ha alzato il pressing su Bryan Zaragoza , classe 2001 spagnolo di proprietà del Bayern Monaco e in forza al Celta Vigo, offrendo un prestito con diritto di riscatto. Il calciatore è stato offerto al club capitolino e anche Gian Piero Gasperini ha approvato questa eventuale operazione di mercato.

La carriera

Nato il 9 settembre 2001 a Málaga, Bryan Zaragoza Martínez cresce nel settore giovanile del Granada ed esordisce in prima squadra a 20 anni in occasione della vittoria per 0-7 contro il Laguna in Coppa del Re. Nella stagione 2022/23 entra nelle rotazioni dei 'grandi' e colleziona 34 presenze in Segunda Division, mettendo a referto anche 5 reti e un passaggio vincente e vincendo il campionato con 75 punti. Nella stagione seguente diventa titolare e in Liga dà spettacolo tra prestazioni brillanti e giocate da funambolo. Indimenticabile la performance contro il Barcellona di Xavi, in cui segna una doppietta in 29 minuti (destro a incrociare sul palo lontano dopo 18 secondi dal calcio d'inizio e successivamente gol di esterno destro in seguito ad alcune finte ubriacanti al difensore) e illude il Granada prima del pareggio in rimonta firmato da Lamine Yamal e Sergi Roberto. A gennaio è a quota 6 reti e 2 assist e attira l'interesse del Bayern Monaco, che lo acquista a metà stagione con la formula del prestito oneroso (4 milioni) con riscatto a 13. In Germania la concorrenza in quel reparto è spietata e Zaragoza fa molta fatica a trovare spazio, collezionando appena 171 minuti in campo. Nell'estate del 2024 torna in Liga, ma questa volta in prestito all'Osasuna: qui ritrova continuità e, nonostante alcuni infortuni, gioca 28 partite tra Liga e Coppa del Re. Come già accaduto con il Granada, Zaragoza punisce nuovamente il Barcellona ed è il protagonista di una clamorosa vittoria per 4-2 con un assist (cross per il colpo di testa di Ante Budimir) e uno splendido gol (scatto in profondità, dribbling al portiere e tocco a porta vuota). Bryan chiude l'annata con una rete e 6 passaggi vincenti e al termine della stagione il Bayern Monaco lo gira nuovamente in prestito e va al Celta Vigo: il rendimento è altalenante e in questi primi sei mesi ha collezionato soltanto un gol e un assist in 19 partite. Ora, in caso di accordo con la Roma, avrà la possibilità di rilanciarsi e mettersi in mostra in un nuovo campionato dopo tanti anni trascorsi in Spagna.

Con la nazionale spagnola è a quota 3 presenze e in soli 78 minuti totali ha messo a segno una rete decisiva al 93' su rigore nella vittoria per 3-2 contro la Svizzera.

Le caratteristiche tecnico-tattiche

Bryan Zaragoza è un'ala sinistra di piede destro e la sua arma principale è l'agilità. Alto 164 centimetri, mette in crisi i difensori avversari grazie alla sua incredibile velocità nel breve e nel lungo e soprattutto alla rapidità nel dribbling: "Gioco per il dribbling, non per rincorrere il pallone. Il mio stile è giocare faccia a faccia e avere la palla tra i piedi e lo faccio sin da piccolo, quando giocavo per strada dopo l’allenamento. È il mio punto di forza". Come tipo di calciatore ricorda Francisco Conceição della Juventus. Il folletto spagnolo deve migliorare sotto porta, dato che in carriera ha realizzato soltanto 22 gol in 167 partite. Il classe 2001 potrebbe rivelarsi un'arma fondamentale per Gian Piero Gasperini, poiché possiede caratteristiche non presenti negli altri calciatori della rosa. Ora il tecnico avrà a disposizione una vera ala sinistra e non sarà più costretto a dover adattare altri giocatori in quel ruolo.