LUCAS GOURNA-DOUATH: il mediano “a sorpresa” che studia da campione

Nelle ultime ore di un calciomercato frenetico, la Roma ha piazzato un colpo a sorpresa, assicurandosi le prestazioni di Lucas Gourna-Douath. Il mediano francese classe 2003, proveniente dal Red Bull Salisburgo, arriva nella capitale per rinforzare il centrocampo giallorosso. L'operazione è stata condotta dal direttore sportivo Florent Ghisolfi nelle ultime ore del calciomercato invernale. La dirigenza capitolina ha affondato il colpo in extremis, riuscendo a completare tutte le pratiche proprio negli ultimi minuti e portando a casa un profilo giovane e di grande prospettiva. Il nome è rimasto nascosto fino alle ultime ore, ma nel mese di gennaio era stato segnalato anche l'interesse del Milan.

Gourna-Douath arriva a Roma, secondo quanto segnalato da Fabrizio Romano, in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro, che potrebbe diventare obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni. Il giocatore era stato acquistato a luglio 2022 per 13 milioni di euro dal Salisburgo, che lo aveva prelevato dal Saint-Étienne. Il giocatore ha scelto di indossare anche a Roma il numero 27, che portava già al Salisburgo.

L’ascesa rapida tra Francia e Austria

Nato a Villeneuve-Saint-Georges, nel nord della Francia, il 5 agosto 2003, Lucas Gourna-Douath è un nazionale francese con i genitori originari della Repubblica Centrafricana. Fin da giovanissimo, Gourna-Douath ha intrapreso la trafila delle giovanili con la nazionale francese, dimostrando il suo valore in ogni categoria. A partire dall'Under 16, con cui ha collezionato 11 presenze, passando per l'Under 17, con cui ha segnato anche un gol in 4 presenze, l'Under 19 (11 presenze) e, attualmente, l'Under 21 guidata da Thierry Henry, con cui ha esordito il 17 ottobre 2023 e totalizzato 3 presenze.

Inizia prestissimo la sua avventura calcistica nelle giovanili dell'AS Lieusaint, per poi trasferirsi nel 2012 all’US Sénart-Moissy, nel 2017 nelle giovanili dell’US Torcy e approdare infine nel 2018 all'AS Saint-Étienne. È qui che si mette in mostra, attirando l'attenzione degli scout europei.

Dopo un rapidissimo percorso nelle giovanili dei Verts, nel 2020, a soli 17 anni, fa il suo debutto in Ligue 1. Nonostante la giovane età, il centrocampista dimostra personalità e grande qualità, diventando un punto fermo della squadra e raccogliendo 30 presenze al suo primo anno tra i professionisti. L’anno successivo, stagione 2021/22, si conferma, ottenendo 31 presenze in Ligue 1. Le sue prestazioni non passano inosservate e, nell'estate del 2022, il Red Bull Salisburgo decide di puntare su di lui, facendolo diventare l'acquisto più costoso della storia del club austriaco.

In Austria, Gourna-Douath conferma le ottime impressioni, diventando un perno del centrocampo del Salisburgo. Nel corso della sua esperienza in Austria, il francese ha dimostrato di essere un centrocampista completo, capace di coniugare interdizione, visione di gioco e capacità di inserimento. Nonostante un rendimento in crescendo, il suo percorso nel Salisburgo non è stato esente da qualche critica, soprattutto per una discontinuità a volte mostrata nell'arco della stagione. In questa stagione comunque ha già collezionato 23 presenze complessive, distribuite tra Champions League (6 presenze), Bundesliga (11 presenze), Coppa d'Austria (2 presenze) e qualificazioni per la Champions (4 presenze), realizzando 1 gol e 2 assist. Nello specifico, 1 gol e 1 assist sono arrivati in Coppa d'Austria e 1 assist in Bundesliga.

Nonostante la giovane età, Gourna-Douath ha dimostrato di non tirarsi indietro, diventando un punto di riferimento per la squadra e prendendo seriamente il suo ruolo: “Noi calciatori dobbiamo essere consapevoli di avere un privilegio molto speciale. Io stesso sono un grande appassionato di calcio e cerco di essere rispettoso con tutti e di essere un buon idolo. Potete fare affidamento su di me, dentro e fuori dal campo!” ha dichiarato in passato il giocatore.

Gourna-Douath: un centrocampista studioso

Lucas Gourna-Douath è un centrocampista moderno, dotato di un grande atletismo e di una notevole resistenza. È in grado di coprire ampie zone di campo, recuperando palloni e rilanciando l'azione con passaggi precisi. La sua abilità nel Gegenpressing, ovvero la capacità di recuperare immediatamente la palla dopo averla persa, lo rende un giocatore prezioso per qualsiasi squadra. Dotato di una buona tecnica di base, può agire sia come mediano di interdizione che come box-to-box, coprendo le due fasi di gioco.

Il giocatore è stato paragonato a N'Golo Kante e Paul Pogba, nonostante i tre abbiano caratteristiche piuttosto differenti. Tuttavia, la sua capacità di interpretare il ruolo di mediano, con grande senso della posizione e abilità nell'intercettare le linee di passaggio, lo potrebbero far somigliare al primo; la sua struttura fisica e le sue incursioni offensive potrebbero ricordare, invece, le movenze dell'ex centrocampista della Juventus. Gourna-Douath ha espresso in passato la sua ammirazione per questi due giocatori, sottolineando però che cerca di "avere vari idoli, non importa se giocano nel mio stesso ruolo o meno. Mi piacciono i giocatori su cui si può fare affidamento per guidare una squadra, come Vincent Kompany, Patrick Vieira o Claude Makelele, per esempio".

[caption id="attachment_999627" align="alignnone" width="300"] Caratteristiche di Gourna-Douath (fonte: fotmob.com)[/caption]

Gourna-Douath è un giocatore molto attento e meticoloso, un vero "giornalista", come lo hanno ribattezzato in passato. Un soprannome che, come ha rivelato lui stesso, nasce dalla sua grande passione per il calcio e dalla sua ossessiva ricerca di informazioni su giocatori e partite: "Mi chiamano così perché so tutto sui giocatori e le partite, e in generale so analizzare bene il calcio. Fin da bambino ho saputo quasi tutto, e mi informo il più possibile. Leggo molti libri, sul calcio ovviamente, ma anche su altri argomenti. Quelli sugli allenatori come Pep Guardiola o Jürgen Klopp sono quelli che mi piacciono di più, oppure quelli sui giocatori come Olivier Giroud. Mi piace anche vedere cosa dicono nei loro libri atleti di altri sport, come Kobe Bryant o LeBron James, perché mi aiuta a crescere nella mia carriera. È importante per la mia conoscenza e per il mio sviluppo personale". Ma il giovane centrocampista ha raccontato di essere anche una persona allegra e sempre pronta a mettersi in gioco: "Non sono timido e non mi nascondo, né con la palla né nella vita. Penso che questa sia una qualità necessaria per arrivare al top" ha dichiarato, dimostrando una grande fiducia nel futuro.

Dati alla mano: l'impatto di Gourna-Douath in campo

Entrando più nel dettaglio, le statistiche di Gourna-Douath evidenziano alcune caratteristiche chiave che lo rendono un prospetto estremamente interessante. Innanzitutto, il francese si distingue per un elevatissimo numero di tocchi (99° percentile rispetto agli altri centrocampisti), il che sottolinea la sua importanza nel gioco di costruzione della squadra, fungendo da vero e proprio metronomo per il centrocampo. Altra caratteristica notevole è la sua presenza difensiva (93° percentile), dove spiccano ben 4.33 tackle/intercetti a partita, testimoniando la sua abilità nel recuperare palloni e nel proteggere la difesa. A ciò si aggiunge una buona efficacia nei duelli aerei (40° percentile), dove mostra una buona presenza e capacità di imporsi nel gioco aereo. Gourna-Douath si distingue anche per l'impegno nella costruzione del gioco, con ben 70 tocchi a partita, di cui 23 nel terzo difensivo, 40 nel terzo mediano e 7.5 nel terzo offensivo, a dimostrazione di come sia un centrocampista completo, che partecipa attivamente in tutte le fasi di gioco. Nonostante non sia un grande realizzatore, il suo indice di passaggi completati è del 90%, indicando la sua precisione nella distribuzione del pallone, inoltre, effettua 4.85 passaggi chiave a partita, evidenziando la sua abilità nel creare occasioni per i compagni. Infine, un dato che testimonia ulteriormente le sue qualità è il fatto che nella scorsa stagione è stato miglior centrocampista Under 21 al mondo per intercetti in rapporto al possesso palla (PAdj Interceptions), un primato che certifica la sua capacità di leggere le azioni avversarie e di recuperare palla in modo efficace.

[caption id="attachment_999628" align="alignnone" width="300"] Heatmap stagionale di Gourna-Douath (fonte: sofascore.com)[/caption]

Cosa può dare Gourna-Douath alla Roma

L’arrivo di Gourna-Douath sembra un ottimo affare per la Roma. Il centrocampista francese è un giocatore giovane e di grande prospettiva, con un'esperienza internazionale già consolidata, viste le 21 presenze in Champions ad appena 21 anni. La sua duttilità tattica, che gli permette di giocare sia come mediano che come interno, lo rende un elemento molto prezioso per la rosa giallorossa.

Alto 185 centimetri, il francese è un giocatore di grande forza fisica, ma allo stesso tempo dotato di una buona tecnica di base. Preferisce giocare con il piede destro, ed è abile sia in fase di interdizione che di costruzione. È un vero recuperatore di palloni, capace di intercettare le azioni avversarie con la sua grande intelligenza tattica. Possiede anche un buon dribbling e una buona visione di gioco, che gli permettono di essere liberarsi dalle situazioni di pressing ed essere un pericolo anche nell’organizzazione di gioco nella metà campo avversaria. Il suo punto di forza principale rimane comunque la capacità di recuperare il pallone e far ripartire l'azione.

La sua resistenza e la sua capacità di effettuare corse lunghe lo rendono prezioso nelle transizioni, sia offensive che difensive. Pur non essendo propriamente un "cecchino" da fuori area, si inserisce spesso tra le linee avversarie, giocando praticamente a tutto campo. Il suo arrivo permetterà a Ranieri di avere più opzioni in mezzo al campo, offrendo al tecnico giallorosso la possibilità di alternare i moduli di gioco o far rifiatare qualcuno dei titolari, prendendo magari il posto di Paredes in cabina di regia o di un intermedio per aggiungere agonismo alla formazione.

La sua giovane età e il suo grande potenziale fanno di Lucas Gourna-Douath un acquisto importante per il futuro della Roma. La sua tenacia, la sua grande intelligenza tattica e le sue doti atletiche lo rendono un giocatore capace potenzialmente di fare la differenza. La speranza dei tifosi giallorossi è che possa diventare un punto fermo del centrocampo, così come è riuscito a fare in brevissimo tempo il suo connazionale Manu Koné.