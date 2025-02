UFFICIALE: Gourna-Douath è un nuovo giocatore della Roma. Vestirà il 27 (COMUNICATO AS ROMA)

La Roma abbraccia un rinforzo a centrocampo: si tratta di Lucas Gourna-Douath che arriva in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo, dal Salisburgo. Il comunicato ufficiale della Roma dopo aver depositato il contratto in Lega Serie A:

L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Lucas Gourna-Douath dal Salisburgo. L'operazione per il centrocampista francese si conclude in prestito con diritto di riscatto. Classe 2003, Gourna-Douath cresce nelle giovanili del Saint-Etienne per poi affermarsi in prima squadra a 17 anni, collezionando diverse presenze in Ligue 1. Nel 2022 passa al Salisburgo, contribuendo alla conquista del campionato austriaco nel 2023.