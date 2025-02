LIVE - Calciomercato Roma: accordo in perfezionamento con il Salisburgo per Gourna-Douath. Il francese sarà il sostituto di Le Fée

La Roma, dopo aver concluso gli acquisti di Nelsson e Salah-Eddine, non si ferma. I giallorossi, infatti, avrebbero presentato un'offerta al Salisburgo per il centrocampista Lucas Gourna-Douath. La formula per poter accogliere il francese classe 2003 è quella del prestito con diritto di riscatto.

18:50 - Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, la Roma avrebbe trovato l'accordo con Lucas Gourna-Douath. In fase di definizione, invece, gli ultimi dettagli con il Salisburgo.

??? Lucas Gourna-Douath has also agreed on terms with AS Roma, deal almost done between all parties. https://t.co/jQBymbiP6J

18:45 - L'acquisto di Lucas Gourna-Douath non è collegato alla cessione di Bryan Cristante. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, infatti, il centrocampista francese va a sopperire all'uscita di Enzo Le Fée e non a quella del calciatore ex Milan.

18:40 - L'operazione che potrebbe portare Lucas Gourna-Douath alla Roma, non sembra collegata all'eventuale cessione di Bryan Cristante. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, l'accordo con il Salisburgo è in via di perfezionamento.

#Nelsson arriva dal #Galatasaray in prestito a 500k diritto a 10mln #Dahl va in prestito al #Benfica per 600k, diritto a 10mln e 20% di rivendita #SalahEddine preso a 8+2 dal #Twente Per #GournaDouhat accordo in via di perfezionamento (prestito+diritto), non legato a Cristante

18:35 - Cambia la formula dell'operazione con il Salisburgo per Lucas Gourna-Douath. Secondo quanto riportato da Matteo De Santis, la Roma per il centrocampista francese avrebbe proposto un prestito con obbligo di riscatto.

Operazione #GournaDouath impostata in prestito con obbligo di riscatto. Lavori in corso per piazzare #Cristante entro mezzanotte: #Fiorentina o #Milan due delle opzioni. #AsRoma #CalciomercatoRoma

18:25 - Per il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, la Roma avrebbe già chiuso l'affare con il Salisburgo per Lucas Gourna-Douath. I giallorossi starebbero soltanto attendendo di piazzare Bryan Cristante alla Fiorentina. La Viola, infatti, se non dovesse riuscire a trovare un accordo con la Juventus per Niccolò Fagioli, virerebbe sull'ex Milan.

18:15 - Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, è il procuratore di Bryan Cristante ad aver proposto il suo assistito a Fiorentina e Milan. La Roma, intanto, si sta tutelando con Lucas Gourna-Douath del Salisburgo.

#Roma : l’agente di #Cristante al lavoro per trovare una sistemazione al centrocampista, proposto sia a Fiorentina che a Milan. Giallorossi in trattativa con Lucas Gourna-Douath del Salisburgo

18:10 - Filippo Biafora de Il Tempo, riporta che la Roma ha già chiuso la trattativa con il Salisburgo per Lucas Gourna-Douath sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. I giallorossi, stanno però aspettando di piazzare Bryan Cristante.

L’ #ASRoma ha l’accordo già chiuso con il #Salisburgo per Lucas #GournaDouath (nome svelato da @FabrizioRomano ): affare già impostato in prestito oneroso con diritto di riscatto. I giallorossi per procedere stanno cercando di piazzare Bryan #Cristante @tempoweb #calciomercato

18:00 - Anche il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio conferma la trattativa tra la Roma e il Salisburgo per Lucas Gourna-Douath. L'operazione, però, è legata alla cessione di Bryan Cristante, nelle ultime ore cercato dalla Fiorentina. Se i giallorossi riescono a piazzare l'ex Milan, allora si può affondare il colpo per il classe 2003 francese.

17:45 - Come riportato da Fabrizio Romano su X, la Roma è in trattativa con il Salisburgo per il centrocampista Lucas Gourna-Douath. I giallorossi avrebbero offerto al club austriaco un prestito con diritto di riscatto.

??? EXCLUSIVE: AS Roma in advanced talks for Lucas Gourna-Douath on loan deal with buy option from RB Salzburg.

Negotiations underway for the midfielder after signing Salah-Eddine and Nelsson on busy Deadline Day.

Talks are progressing, Salzburg sources confirm. pic.twitter.com/uZxlnSDNXQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025