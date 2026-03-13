AS Roma-Eurobet.live: squadra in posa per la presentazione delle maglie con il nuovo main sponsor. Presenti anche Gasperini, Ranieri e Massara (FOTO)

Giornata fondamentale in casa Roma tra stadio e main sponsor. Alle ore 12, presso il "Salone delle Colonne" in Piazza Guglielmo Marconi, è andata in scena la conferenza stampa di presentazione del nuovo partner del club capitolino e si tratta di Eurobet.live , che si lega alla società giallorossa fino al 30 giugno 2029 e verserà 16 milioni di euro a stagione (bonus inclusi) nelle casse della Roma. All'evento, oltre a Gian Piero Gasperini , Frederic Massara e Claudio Ranieri, era presente anche la squadra e i calciatori hanno presentato le nuove maglie con lo sponsor Eurobet.live sul petto. L'esordio avverrà in occasione della trasferta di Como, in programma domenica alle ore 18.







