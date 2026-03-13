LIVE - Stadio Roma, al via la seduta dell'Assemblea Capitolina per la delibera: raggiunto al secondo appello il numero minimo di consiglieri in aula

Giornata fondamentale per lo Stadio della Roma a Pietralata. Nella mattinata odierna, a partire dalle ore 10, si concluderà l'iter di competenza del Comune e in Aula Giulio Cesare si terrà la delibera che conferma il pubblico interesse dopo la presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte del club giallorosso. Ecco tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

LIVE

10:45 - Raggiunto al secondo appello il numero minimo di consiglieri in aula per aprire la seduta. Ora inno nazionale e successivamente inizieranno i lavori. A riportarlo è il giornalista Alessio Di Francesco.

10:21 - Come rivelato dal giornalista Alessio Di Francesco, sta andando in scena la seduta dell'Assemblea Capitolina e al primo appello non è stato raggiunto il numero minimo di consiglieri presenti in aula per aprire i lavori. La prossima chiamata sarà tra circa 15 minuti.

