GASPERINI: "Sponsor? Maglia ancora più bella. Questo è il momento decisivo della stagione" (FOTO)

Giornata fondamentale in casa Roma tra stadio e main sponsor. Alle ore 12, presso il "Salone delle Colonne" in Piazza Guglielmo Marconi, è andata in scena la conferenza stampa di presentazione del nuovo partner del club capitolino e si tratta di Eurobet.live , che si lega alla società giallorossa fino al 30 giugno 2029 e verserà 16 milioni di euro a stagione (bonus inclusi) nelle casse della Roma. Anche Gian Piero Gasperini, presente all'evento, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Cambierà qualcosa sulla maglia?

"Molto più piena adesso, ci mancava questo effetto. Rende le maglie più complete e belle di quanto non siano già".

Quanto è importante la presenza degli sponsor?

"Sappiamo quanto sia importante avere gli sponsor, soprattutto uno così prestigioso. Il loro investimento per la nostra società è importante, quindi di riflesso anche per la squadra. Ci auguriamo che sia un momento felice, è un momento decisivo. Affronteremo insieme questi ultime mesi della stagione con ancora più spinta".