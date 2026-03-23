Gasp "chiama" Friedkin: atteso meeting per programmare il futuro. Ranieri resta defilato

Nella giornata di ieri la Roma è tornata a sorridere dopo un mese esatto dall'ultima volta e la vittoria per 1-0 contro il Lecce firmata dal colpo di testa di Robinio Vaz ha riacceso la corsa al quarto posto in classifica, attualmente occupato dal Como (a +3 sulla coppia formata dai giallorossi e dalla Juventus). A far rumore però è stato il silenzio di Gian Piero Gasperini, il quale non ha rilasciato dichiarazioni nel post partita nonostante il successo. La motivazione ufficiale parla di "mancanza di voce" , ma dietro il 'rifiuto' del tecnico sembra nascondersi altro.

Venerdì, all'indomani della dolorosa eliminazione dall'Europa League, al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria è andata in scena una riunione tra l'allenatore, il direttore sportivo Frederic Massara, il Senior Advisor Claudio Ranieri e il vicepresidente Ryan Friedkin ed è stato chiesto il massimo impegno fino al termine della stagione con l'obiettivo di raggiungere la qualificazione in Champions League.

L'intenzione di Gasperini era iniziare a programmare la prossima stagione in virtù dei tanti calciatori in scadenza (ai quali non è stata data alcuna indicazione sull'eventuale rinnovo o sull'addio a parametro zero e ad oggi non c'è stato alcun tipo di incontro con il club), ma il focus del colloquio si è spostato su altri argomenti e il tema lanciato dal tecnico è stato rimandato a data da destinarsi. Inoltre l'allenatore si aspettava un altro tipo di presenza e di aiuto da parte di Ranieri anche sotto l'aspetto della direzione sportiva, mentre il dirigente ha preferito tirarsene fuori ed è sempre rimasto ai margini della questione. Allo stesso tempo bisogna sottolineare che Sir Claudio ricopre ufficialmente il ruolo di Senior Advisor (consulente esterno) della famiglia Friedkin, motivo per cui la direzione sportiva non fa parte dei suoi compiti.

Nel complesso la posizione di Gasperini non cambia e si aspetta quanto prima l'incontro per definire il futuro della Roma, dato che la riunione di venerdì non ha toccato i temi auspicati dall'allenatore e si trattava quasi di un atto dovuto da parte della società dopo il ko contro il Bologna. Il mister, infatti, non vuole partire il prossimo anno con una rosa dimezzata tra giocatori in scadenza (Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Zeki Celik e Stephan El Shaarawy) e prestiti conclusi e chiede rinforzi adeguati al tipo di calcio che vorrebbe esprimere soprattutto perché si tratta dell'anno del centenario del club.

Gasp, quindi, spinge per avere a disposizione una squadra che rispecchi anche le aspettative della piazza: una rosa incompleta lo demotiverebbe e allontanerebbe dal progetto presentato la scorsa estate. In caso di mancato rispetto delle richieste, l'allenatore inizierebbe a fare delle valutazioni anche sul proprio futuro.

LR24