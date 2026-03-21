Vertice a Trigoria tra Gasp e la società. È tregua fino a giugno

L'eliminazione dall'Europa League ha riaperto le ferite interne a Trigoria. In un vertice lampo, Ryan Friedkin ha ribadito a Gasperini che la società si aspetta la lotta per il quarto posto, traguardo ritenuto alla portata dopo l'investimento Malen. Tuttavia, i rapporti tra il tecnico e il tandem Massara-Ranieri sono ai minimi termini: Gasp lamenta un mercato invernale incompleto (...), mentre la dirigenza è sorpresa dalla difficile gestione caratteriale dell'allenatore nei rapporti quotidiani e con lo staff medico.

Il futuro sportivo si intreccia con le rigide necessità finanziarie. Entro giugno la Roma dovrà generare ingenti plusvalenze per rispettare il Fair Play Finanziario, rendendo probabile il sacrificio di almeno uno o due pezzi pregiati tra Svilar, Ndicka, Wesley, Koné e Soulé. Centrare la Champions League è fondamentale per avere maggiori risorse nel prossimo bilancio, ma Gasperini continua a non ritenere l'organico attuale all'altezza delle big (...). Resta da capire se la proprietà sceglierà di assecondare il tecnico cambiando l'area sportiva o se opterà per una nuova guida tecnica al termine della stagione.

In questo clima di incertezza, rimane in sospeso la posizione di Francesco Totti. Al Capitano era stato prospettato un ruolo da ambasciatore per il centenario, ma i contatti con i Friedkin si sono interrotti (...). L'auspicio è che la questione legata all'ex numero 10 non finisca per distogliere l'attenzione dai problemi strutturali del club, che vanno risolti con urgenza attraverso decisioni chiare, sia sul campo che a livello societario.

(Il Messaggero)