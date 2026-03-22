Roma-Lecce, Gasperini rimasto senza voce: l'allenatore non rilascerà dichiarazioni nel post partita

La Roma torna a vincere dopo esattamente un mese e dimentica l'eliminazione dall'Europa League con un'importante vittoria per 1-0 contro il Lecce in occasione della trentesima giornata di Serie A. Il match winner è Robinio Vaz, entrato al minuto 51 e autore del colpo di testa che ha deciso la gara al 57'. A differenza delle altre volte, Gian Piero Gasperini non rilascerà dichiarazioni al termine della partita nonostante il successo: come rivelato dalla piattaforma streaming, il motivo è legato al fatto che l'allenatore giallorosso è rimasto senza voce.

(DAZN)