Mourinho a Sky: "Mai nemico con i tifosi della Roma, ma avversari per 90'. A Gasperini non invidio nulla"

Ha parlato a Sky, Mourinho, prima della conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni.

"Sarebbe più bello venire qui da nemico, durante i 90' minuti i tifosi della Roma sono con la loro squadra e io sono col Real Madrid . Non esiste tra di noi l'inimicizia, ma poi siamo avversari durante la partita. Se prima della partita la gente mi vuole fare un saluto speciale, anche io vorrei salutare i romanisti".

Non c'è stato un saluto nel momento dell'addio: "Che possiamo fare? La vita, è il calcio, questa è un'opportunità per risentire l'amore della gente. Cercherò di controllarmi, ma magari non ci riesco. Alla fine, in quei novanta minuti, tutti vogliono vincere".

Gasperini le ha detto che le invidia il mercato. Lei invidia qualcosa a lui: "No, non invidio nessuno. Rispetto. Un allenatore importante del calcio italiano e che fa un lavoro importamnte.

Che squadra si aspetta: "Siamo preparati per i principi basici con i quali la Roma ha giocato tutte le partite. Possono anche fare qualcosa di diverso. Sanno che quelli con la maglietta bianca non sono una squadra facile, siamo preparati anche a poter reagire a qualcosa di diverso".

Vinicius: "Quando ho detto l'altro giorno, non so se l'avete sentito, che mi faceva male al cuore vederlo in questa situazione, è perché ogni giorno è un ragazzo felice, che lavora tanto, non ha trovato la gioia di essere decisivo".