Serie A, Fiorentina 2-2 Juventus: i bianconeri di Spalletti rispondono per due volte al vantaggio Viola

Serie A, Fiorentina 2-2 Juventus: i bianconeri di Spalletti rispondono per due volte al vantaggio ViolaCampionato
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Instagram, Castro: "Grande vittoria. Andiamo sempre insieme"
Santiago Castro, subentrato al 77' al posto di Donyell Malen nel match vinto contro il Sassuolo per 3-0, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un messaggio per manifestare tutto il suo entusiasm...
Instagram, Ndicka: "Davvero felice della prima parte di stagione. Abbiamo dimostrato cosa siamo capaci di fare"
Evan Ndicka, schierato titolare da Gian Piero Gasperini nel successo contro il Sassuolo e autore di un'ottima prestazione, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ha voluto fare un bilanc...
FOTO - Dybala e lo scatto al murale che lo ritrae come supereroe: "Far sorridere un bambino per le strade è una delle cose più belle"
Paulo Dybala versione supereroe. Diverse settimane fa, un nuovo murale dell'artista Drugi, ha visto protagonista il numero 21 romanista nei panni di un supereroe mentre viene tenuto in mano da un bamb...