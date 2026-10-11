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Serie A, Cagliari-Juve 1-1: bianconeri col fiatone racimolano solo un pari. Spalletti e Pisacane espulsi

Campionato
di gabrielechianello
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Finita la sosta nazionali, Cagliari e Juve si sono sfidate nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. Dopo il vantaggio dei rossoblu grazie alla rete di Maldini al 20’, la Juve ha agguantato il pari a 10' dalla fine grazie al primo gol di Kolo Muani in stagione. Finale rissoso con Spalletti e Pisacane espulsi dopo il fischio finale dell'arbitro. Prossimo turno i bianconeri se la vedranno in casa contro la Lazio
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