Roma-Genoa, attesi oltre 63mila tifosi all'Olimpico: cancelli aperti alle 18:45

La Roma si prepara a tornare in campo allo Stadio Olimpico dopo la sfida di Champions League contro il Real Madrid. Oggi, alle 20:45, i giallorossi affronteranno il Genoa nella settima giornata di Serie A, davanti a oltre 63mila spettatori. Il Distinto Nord-Ovest sarà interamente riservato ai tifosi romanisti.

Come comunicato dalla Roma sul proprio sito ufficiale, i cancelli apriranno alle 18:45. Sono ancora disponibili alcuni biglietti, acquistabili attraverso i canali ufficiali del Club. Per accedere allo stadio sarà necessario avere il titolo digitale sullo smartphone: non saranno validi gli screenshot di biglietti e abbonamenti.

(asroma.com)