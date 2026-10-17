Roma-Genoa, attesi oltre 63mila tifosi all'Olimpico: cancelli aperti alle 18:45

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José Mourinho è tornato sulla sfida di Champions League contro la Roma durante la conferenza stampa alla vigilia della partita di Liga contro il Siviglia. L'allenatore del Real Madrid ha commentato la...
Daniele De Rossi si prepara a tornare all'Olimpico questa sera per affrontare la Roma. Il tecnico del Genoa, a poche ore dal match, ha diramato la lista dei convovati: le buona notizie arrivano da Amo...
Eurobet.live, main sponsor della Roma, ha lanciato MAGICA+, la piattaforma dedicata ai tifosi giallorossi. MAGICA+ è un programma di fan engagement, disponibile sul sito asroma.com, pensato per accom...
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