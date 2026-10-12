Como-Roma, Couto: "Potevamo segnare, ma hanno difeso bene"

Gianluca Rocchi, ex designatore degli arbitri e ora nuovo opinionista di Dazn nel programma della domenica sera, ha parlato del cartellino rosso inflitto a Malen nel match tra Como e Roma. Ecco le sue...
Paulo Dybala si racconta a due giorni dalla super sfida in Champions League contro il Real Madrid. L'argentino, che in questi anni ha combattuto per riportare la Roma nella massima competizione europe...
Un legame profondo, un dolore difficile da superare e un ricordo che continua a vivere nel tempo. Francesco Totti torna a ricordare il padre Enzo, scomparso il 12 ottobre 2020, attraverso una storia p...
Sarà François Letexier l'arbitro della super sfida che attende la Roma mercoledì sera allo stadio Olimpico, quando arriverà il Real Madrid dell'ex José Mourinho per il secondo match della fase campion...
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