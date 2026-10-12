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Como-Roma, Couto: "Potevamo segnare, ma hanno difeso bene"

Campionato
di victoria middei
Couto
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A seguito dello 0-0 tra Como e Roma, match bloccato e giocato a ritmi elevati al Sinigaglia, il terzino brasiliano dei lariani Yan Couto è intervenuto ai microfoni di Como TV. Nonostante la superiorità numerica a favore del Como per buona parte del secondo tempo, i giallorossi sono riusciti a compattarsi rendendo difficile lo sblocco della partita per il Como.
Queste sono le parole rilasciate da Couto dopo il pareggio di ieri: "È stata una partita equilibrata, potevamo subire gol nel primo tempo. Con la Roma in dieci avremmo voluto segnare, ma anche loro hanno difeso bene. Ma è da queste partite bloccate che possiamo imparare tanto". Ha inoltre evidenziato la sua prestazione rispetto alla qualità della squadra giallorossa: "lo più difensivo del solito? Chiaramente dipende dalla partita. C'era da giocare uno contro uno e bisogna avere la personalità per andane in avanti. Uscire della pressione è difficile contro giocatori di questa qualità".
Un punto utile ad entrambe le squadre per muovere la classifica, che lascia però un pizzico di amaro in bocca ai padroni di casa per la superiorità numerica non sfruttata, mentre regala alla Roma la consapevolezza di saper soffrire e difendere con compattezza anche nelle situazioni di emergenza.

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