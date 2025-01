Jan Jurgec, dallo Scudetto Under 17 alla vittoria in partitella con Dybala: ecco chi è il classe 2007 aggregato oggi da Ranieri

All'indomani della vittoria per 1-2 contro l'Udinese, la Roma è tornata ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista del match contro l'Eintracht Francoforte, valido per l'ottava giornata della first phase di Europa League e in programma giovedì alle ore 21.

Con Gianluca Mancini ed Evan Ndicka impegnati nella seduta di scarico e Mario Hermoso vicino all'addio, Claudio Ranieri era a corto di difensori centrali e in occasione dell'allenamento odierno ha deciso di chiamare il giovane Jan Jurgec, in forza nell'Under 18.

Nato il 13 marzo 2007 in Slovenia, cresce nel settore giovanile del Maribor e si trasferisce ufficialmente nel club giallorosso il 24 luglio 2023. La società capitolina lo presenta come nuovo centrocampista ("Benvenuto nel nostro Settore Giovanile a Jan Jurgec, centrocampista sloveno classe 2007 proveniente dal Maribor"), ma sia nell'Under 17 (con cui ha vinto lo Scudetto nella stagione 2023/24) sia nell'Under 18 gioca da difensore centrale e oggi indossa la maglia numero 4. In questa stagione ha collezionato 10 presenze sotto la guida dell'allenatore Marco Ciaralli ed è nel giro della nazionale slovena Under 17, con cui ha debuttato il 22 agosto 2023 (1-1 contro l'Italia).

In seguito ad alcune coincidenze, ovvero la trattativa avanzata tra Roma e Bayer Leverkusen legata al trasferimento in prestito di Hermoso e la Primavera impegnata oggi alle ore 18 nel Derby della Capitale contro la Lazio, Jurgec è stato 'prestato' alla prima squadra e si è subito messo in mostra: il difensore fa infatti parte del team che ha vinto la consueta partitella al termine dell'allenamento ed era in squadra con Gollini, Abdulhamid, Zalewski, Paredes, Soulé e Dybala.

