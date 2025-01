Calciomercato Roma, si avvicina l'accordo con il Bayer Leverkusen per la cessione di Hermoso: c'è il sì del difensore, ma manca l'intesa sull'ingaggio

Mario Hermoso è sempre più vicino all'addio alla Roma dopo appena quattro mesi dal suo arrivo. Il difensore centrale spagnolo è infatti nel mirino del Bayer Leverkusen e nel postpartita di Udinese-Roma l'allenatore Claudio Ranieri ha confermato la volontà del calciatore di lasciare il club. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta sulla trattativa.

14:07 - Come rivelato dal sito dell'esperto di calciomercato, il Bayer Leverkusen ha aumentato l'offerta riguardante l'ingaggio di Hermoso, ma al momento non c'è ancora l'accordo tra le parti.

(gianlucadimarzio.com)

13:55 - Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, si avvicina l'accordo tra il club giallorosso e il Bayer Leverkusen per il trasferimento del difensore centrale spagnolo. Il classe '95 è l'obiettivo principale delle Aspirine e il calciatore ha già detto sì a Xabi Alonso. Ora starà alle due società trovare l'intesa definitiva e intanto oggi Hermoso non si è allenato con il resto della squadra.

?⚫️ Bayer Leverkusen and AS Roma are getting closer to an agreement for Mario Hermoso’s transfer.

He’s top of Bayer list for new CB while talks for McAtee are also ongoing, as exclusively revealed.

Hermoso said yes to Bayer Leverkusen, up to the clubs. He’s not training today. pic.twitter.com/aJQCflJKmF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2025