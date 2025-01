Trigoria, ripresa post Udinese-Roma: out Hermoso. Scarico per chi ha giocato ieri e lavoro in campo per gli altri (VIDEO)

All'indomani della vittoria per 1-2 contro l'Udinese, la Roma è tornata ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista del match contro l'Eintracht Francoforte, valido per l'ottava giornata della first phase di Europa League e in programma giovedì alle ore 21. Come di consueto nel primo allenamento post partita, chi ha giocato ieri ha effettuato un lavoro di scarico mentre chi è subentrato o è rimasto in panchina ha lavorato in campo. Assente Mario Hermoso, escluso dal match contro l'Udinese per questioni di mercato e sempre più vicino al trasferimento al Bayer Leverkusen.

Dopo alcuni esercizi riguardanti la parte atletica, i giallorossi hanno lavorato con il pallone. La seduta si è conclusa con la consueta partitella a campo ridotto ed è stata vinta dal team bianco di Paulo Dybala.