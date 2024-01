Torna Marcenaro, l'arbitro "emotivamente instabile" secondo Mourinho: vittoria per 1-2 contro il Sassuolo nell'unico precedente

La Roma rincontra Matteo Marcenaro, l'arbitro a cui è stata affidata la direzione della gara contro il Cagliari, in programma lunedì alle ore 20:45 e valida per la ventitreesima giornata di Serie A. I giallorossi hanno incontrato il trentaduenne in una sola occasione, ovvero nella vittoria per 1-2 contro il Sassuolo datata 3 dicembre. Nonostante il rapporto con la Roma sia quindi positivo, Marcenaro fu punzecchiato da José Mourinho nel prepartita di quella sfida: "Marcenaro mi preoccupa, lo abbiamo avuto tre volte come quarto uomo e la sensazione è che non abbia la stabilità emotiva per una gara di questo livello. Non è solo Sassuolo-Roma, siamo a tre punti dal quarto posto ed è una partita super importante per noi. Il profilo dell'arbitro non mi lascia tranquillo, così come il Var. È un arbitro con il quale abbiamo sempre avuto sfortuna".

Successivamente Mourinho, che in seguito patteggiò e ricevette una multa da 20.000 euro, spiegò le sue parole in conferenza stampa: "Dalla giustizia sportiva mi aspetto giustizia. Il Procuratore Federale mi ha dato l'opportunità di dire quello che potevo dire che è esattamente la verità. Non ho mai offeso l'arbitro o messo in dubbio la sua qualità, mai. Il fatto di utilizzare quell'espressione mi è sembrata assolutamente normale, la utilizzo anche quando parlo di me stesso sia per lavoro che vita sociale. Durante la partita l'arbitro ha dimostrato che aveva le capacità e dopo ho subito detto che aveva fatto un buon lavoro. Non riesco a trovare nessun tipo di problema, questo è quello che ho espresso al procuratore federale. Mi aspetto giustizia".

Per quanto riguarda il Sassuolo, invece, Marcenaro ha diretto la squadra neroverde in 5 occasioni e il bilancio è di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte.

LR24