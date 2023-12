VIDEO - Mourinho: "Marcenaro mi preoccupa, non ha la stabilità emotiva per una gara così importante"

Mourinho è preoccupato per l'arbitro designato per la gara di domani che la Roma giocherà contro il Sassuolo. Lo Special One ha trattato l'argomento nella conferenza stampa pre-partita, soffermandosi sulla figura di Marcenaro. Le sue parole:

"Poi sono onesto: l'arbitro di domani mi preoccupa, lo abbiamo avuto tre volte come quarto uomo e la sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una gara di questo livello. Non è solo Sassuolo-Roma, siamo a tre punti dal quarto posto ed è una partita super importante per noi. Il profilo dell'arbitro, secondo me, non mi lascia tranquillo così come il Var. È un arbitro con il quale abbiamo sempre avuto sfortuna".