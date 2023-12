VIDEO - Mourinho e le parole su Marcenaro: "Mi aspetto giustizia, non ho mai offeso l'arbitro"

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Fiorentina, partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45. Tra i vari temi trattati, il tecnico giallorosso si è soffermato sulle parole espresse nei confronti dell'arbitro Marcenaro (ieri lo Special One è stato ascoltato dal procuratore federale Chiné) nella conferenza stampa pre Sassuolo-Roma. Ecco le sue dichiarazioni: "Dalla giustizia sportiva mi aspetto giustizia. Non è stato un problema per me, la mia vita qui a Roma è lavoro e mi sono presentato spontaneamente e felice. Il Procuratore Federale mi ha dato l'opportunità di dire quello che potevo dire che è esattamente la verità. Non ho mai offeso l'arbitro o messo in dubbio la sua qualità, mai. Il fatto di utilizzare quell'espressione mi è sembrata assolutamente normale, la utilizzo anche quando parlo di me stesso sia per lavoro che vita sociale. Durante la partita l'arbitro ha dimostrato che aveva le capacità e dopo ho subito detto che aveva fatto un buon lavoro. Non riesco a trovare nessun tipo di problema, questo è quello che ho espresso al procuratore federale. Mi aspetto giustizia".