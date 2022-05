Roma, corsa per l’Europa: il calendario dei giallorossi e delle rivali. La classifica avulsa in caso di parità di punti sorride a Mou

LAROMA24.IT (Emanuele Polzella) - Il campionato di Serie A 2021/2022 sta regalando grandissimo equilibrio a partire dalla lotta scudetto fino ad arrivare a quella per la salvezza. Se le prime quattro squadre in classifica hanno blindato la partecipazione alla prossima Champions League (Milan, Inter, Napoli e Juventus hanno la certezza aritmetica di parteciparvi), è ancora tutto apertissimo per quanto riguarda la quinta, la sesta e la settima posizione, valide per l’accesso ai gironi di Europa League ed ai playoff di Conference League.

Ricordiamo che l’Italia ha a disposizione due posti per l’Europa League, riservati alla quinta in classifica ed alla vincitrice della Coppa Italia. Qualora però questa sia già qualificata alla Champions League o alla stessa Europa League tramite il piazzamento in campionato, sarebbe la sesta in classifica ad accedervi. Quindi, dato che quest’anno la finale di Coppa Italia sarà Juventus-Inter ed entrambe sono già sicure di partecipare alla prossima Champions League, saranno la quinta e la sesta della Serie A a qualificarsi in Europa League.

La Roma dovrà disputare il 25 maggio la finale di Conference League contro il Feyenoord e, qualora riuscisse a conquistare la vittoria, accederebbe direttamente ai gironi di Europa League. In caso di successo a Tirana e di arrivo in settima posizione in Serie A, nessuna squadra italiana parteciperà alla fase a gironi di Conference League.

A due giornate dal termine del campionato, le squadre in corsa per questi piazzamenti sono ben quattro, ovvero Lazio, Roma, Fiorentina ed Atalanta. In questo momento la classifica ci mostra come gli uomini di Maurizio Sarri abbiano 62 punti, mentre gli altri tre club sono appaiati a quota 59. Diamo un’occhiata agli ultimi due impegni delle società appena citate.

SERIE A, 37ESIMA GIORNATA

ROMA-VENEZIA (sabato 14 maggio alle ore 20:45)

MILAN-ATALANTA (domenica 15 maggio alle ore 18:00)

SAMPDORIA-FIORENTINA (lunedì 16 maggio alle ore 18:30)

JUVENTUS-LAZIO (lunedì 16 maggio alle ore 20:45)

Sulla carta, e ci tengo particolarmente a ribadirlo, dato che può accadere di tutto come il calcio ha spesso insegnato nel corso della storia, la Roma e la Fiorentina hanno avversari più abbordabili rispetto ad Atalanta e Lazio. I giallorossi sfideranno all’Olimpico il Venezia di Soncin, ultimo in classifica ma ancora in lotta per la salvezza, motivo per cui non sarà da sottovalutare. Stesso discorso per la Viola, che invece farà visita alla Sampdoria quindicesima, attualmente a +4 dalla zona calda. Gasperini invece affronterà la prima della classe, mentre Sarri tornerà nella sua vecchia casa a Torino. Qualora la Roma dovesse vincere contro il Venezia e l’Atalanta perdere contro il Milan, i giallorossi sarebbero certi di arrivare almeno settimi, qualificandosi ai playoff di Conference League, grazie alle due vittorie ottenute negli scontri diretti contro i bergamaschi.

SERIE A, 38ESIMA GIORNATA (date ancora da definite)

TORINO-ROMA

ATALANTA-EMPOLI

FIORENTINA-JUVENTUS

LAZIO-HELLAS VERONA

Il campionato delle quattro squadre in lotta per un posto in Europa League ed in Conference League si chiude con queste sfide. Se nel turno precedente Roma e Fiorentina sono “avvantaggiate”, non si può dire lo stesso in tale occasione. I ragazzi di Mourinho affronteranno in trasferta il solido Torino di Juric a pochi giorni dalla finale di Conference League contro il Feyenoord, mentre quelli di Italiano ospiteranno la Juventus in un match sentitissimo dalle parti di Firenze. L’Atalanta accoglierà al Gewiss Stadium l’Empoli di Andreazzoli, che nel girone di ritorno ha faticato e non poco. La Lazio invece sfiderà all’Olimpico una delle rivelazioni più grandi della stagione, ovvero l’Hellas Verona di Tudor. Le date relative alle partite dell’ultima giornata non sono ancora state comunicate e c’è grande incertezza sulla decisione che prenderà la Lega. Nella serata di ieri, Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dell’eventuale possibilità di anticipare Torino-Roma per venire incontro alle richieste di Mourinho, dato che i suoi uomini sono attesi dalla finale di Conference League contro il Feyenoord il 25 maggio: “Sono in atto delle verifiche - le parole di De Siervo -. La notizia è che l'anticipo non può essere concesso seduta stante. La regola della Serie A prevede che le gare con lo stesso obiettivo si giochino in contemporanea. Al netto di un principio generale, analizziamo ogni possibilità”. Quindi tutto ruota attorno al rispetto della contemporaneità degli orari delle partite. Nella conferenza stampa post Roma-Leicester, l’allenatore dei capitolini aveva lanciato l’idea di far giocare il match contro il Torino venerdì 20 maggio, ma la realizzazione di questa ipotesi appare piuttosto difficile per due motivi: il primo è che sia la Fiorentina sia la Lazio giocano lunedì 16 maggio il trentasettesimo turno di campionato ed il secondo è sempre legato alla contemporaneità delle sfide. L’altra possibilità prevedrebbe di far disputare le gare dell'ultima giornata in cui si affrontano squadre con lo stesso obiettivo sabato 21 maggio. Al momento la Lega non ha ancora preso una decisione definitiva, che però verrà comunicata a breve.

E SE DUE O PIÙ SQUADRE TERMINASSERO IL CAMPIONATO A PARITÀ DI PUNTI? ECCO COME FUNZIONA LA CLASSIFICA AVULSA

Le possibilità che due o più squadre terminino il campionato con lo stesso punteggio in classifica sono molto elevate e, qualora questo si verificasse, ecco che entra in gioco il regolamento stilato dalla FIGC. L’articolo 51 dell’ordinamento si sofferma proprio sul seguente argomento e chiarisce quali sono i criteri da seguire per stabilire la classifica avulsa:

Punti conseguiti negli scontri diretti

Differenza fra reti segnate e subite negli scontri diretti

Differenza fra reti segnate e subite nell'intero campionato

Maggior numero di reti segnate nell’intero campionato

Sorteggio

ROMA ANCORA SESTA A DUE GIORNATE DALLA FINE DEL CAMPIONATO: MERITO DEL TERZO CRITERIO DELLA CLASSIFICA AVULSA

POSIZIONE SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE VITTORIE PAREGGI SCONFITTE RETI FATTE RETI SUBITE DIFFERENZA RETI QUINTA LAZIO 62 36 18 8 10 72 53 +19 SESTA ROMA 59 36 17 8 11 55 42 +13 SETTIMA FIORENTINA 59 36 18 5 13 56 47 +9 OTTAVA ATALANTA 59 36 16 11 9 65 45 +20

Come già evidenziato in precedenza, la Lazio al momento ha staccato le rivali di 3 punti e quindi non rientra nella classifica avulsa a differenza delle altre squadre, tutte appaiate a quota 59. Già in questo caso sono entrati in vigore i criteri stabiliti dalla FIGC: la Roma e la Fiorentina si trovano davanti all’Atalanta poiché hanno vinto sia all’andata sia al ritorno contro gli uomini di Gasperini, motivo per cui vengono posizionate al di sopra di essi (1° criterio per stabilire la classifica avulsa in caso di squadre con gli stessi punti in classifica). Più complicata invece la lotta tra i giallorossi ed i viola, infatti entrambi hanno ottenuto 3 punti nei due scontri diretti (1 vittoria ed 1 sconfitta) ed hanno realizzato e subito lo stesso numero di reti (3 gol segnati e 3 subiti, 2° criterio da prendere in considerazione). Ciò che permette alla Roma di essere momentaneamente in sesta posizione ai danni della Fiorentina è quindi il terzo criterio, ovvero la differenza fra le reti segnate e subite nell’intero campionato: attualmente i capitolini hanno messo a referto 55 reti a favore e 42 a sfavore, per una differenza di +13, mentre i toscani hanno insaccato il pallone in porta in 56 occasioni e lo hanno raccolto alle spalle del proprio portiere 47 volte, totalizzando una differenza di +9. La Roma quindi ha una differenza reti generale migliore rispetto alla Fiorentina di 4 reti.

LA ROMA E GLI SCONTRI DIRETTI CON LE RIVALI: I RISULTATI SONO DALLA PARTE DEI GIALLOROSSI

Se analizziamo tutti gli scontri diretti stagionali della Roma contro le rispettive avversarie per un posto in Europa, possiamo notare come i giallorossi abbiano un vantaggio significativo sia sull’Atalanta sia sulla Lazio.

Gli uomini di Mourinho contro i bergamaschi hanno ottenuto due vittorie in altrettanti match: ATALANTA 1-4 ROMA / ROMA 1-0 ATALANTA (1° criterio per stabilire la classifica avulsa in caso di squadre con gli stessi punti in classifica = punti conseguiti negli scontri diretti)

Contro i cugini, la Roma ha perso all’andata, ma ha portato a casa i tre punti nella sfida di ritorno. In caso di parità di punti in classifica i giallorossi sarebbero comunque davanti alla Lazio per la differenza reti negli scontri diretti: LAZIO 3-2 ROMA / ROMA 3-0 LAZIO (2° criterio per stabilire la classifica avulsa in caso di squadre con gli stessi punti in classifica = differenza fra reti segnate e subite negli scontri diretti)

Nel doppio confronto tra Roma e Fiorentina invece regna l’equilibrio sia per quanto riguarda i punti ottenuti sia per la differenza reti. In caso di parità di punti in classifica, si guarderà quindi la differenza reti generale nell’intero campionato, attualmente in favore di giallorossi (3° criterio per stabilire la classifica avulsa in caso di squadre con gli stessi punti in classifica): ROMA 3-1 FIORENTINA / FIORENTINA 2-0 ROMA.

GLI SCONTRI DIRETTI TRA LE AVVERSARIE DELLA ROMA

LAZIO: Lazio 1-0 Fiorentina / Fiorentina 0-3 Lazio – Atalanta 2-2 Lazio / Lazio 0-0 Atalanta. In caso di arrivo a parità di punti in classifica con la Fiorentina, la Lazio sarebbe davanti grazie alle vittorie negli scontri diretti. Con l'Atalanta invece si andrebbe a vedere la differenza reti generale nell'intero campionato dato che i due match tra i biancocelesti ed i bergamaschi sono terminati in parità.

FIORENTINA: Lazio 1-0 Fiorentina / Fiorentina 0-3 Lazio – Atalanta 1-2 Fiorentina / Fiorentina 1-0 Atalanta. In caso di arrivo a parità di punti in classifica con la Lazio, la Fiorentina sarebbe sotto a causa delle due sconfitte rimediate negli scontri diretti. La Viola invece sarebbe sopra l'Atalanta grazie alle due vittorie in altrettanti match contro la Dea.

ATALANTA: Atalanta 2-2 Lazio / Lazio 0-0 Atalanta – Atalanta 1-2 Fiorentina / Fiorentina 1-0 Atalanta. In caso di arrivo a parità di punti in classifica con la Lazio, si andrebbe a vedere la differenza reti generale nell'intero campionato dato che i due match tra i bergamaschi ed i biancocelesti sono terminati in parità. Gli uomini di Gasperini invece sarebbe sotto la Fiorentina in seguito alle due sconfitte rimediate negli scontri diretti.

CLASSIFICA AVULSA FINALE IN CASO DI ARRIVO DI TRE O PIÙ SQUADRE A PARITÀ DI PUNTI

Ipotesi 4 squadre a pari punti PUNTI OTTENUTI NEGLI SCONTRI DIRETTI DIFFERENZA RETI SCONTRI DIRETTI DIFFERENZA RETI GENERALE Roma 12 +6 +13 Lazio 11 +2 +19 Fiorentina 9 -2 +9 Atalanta 2 -6 +20 Ipotesi 3 squadre a pari punti Lazio 5ª PUNTI OTTENUTI NEGLI SCONTRI DIRETTI DIFFERENZA RETI SCONTRI DIRETTI DIFFERENZA RETI GENERALE Roma 9 +4 +13 Fiorentina 9 +2 +9 Atalanta 0 -6 +20 Fiorentina 5ª PUNTI OTTENUTI NEGLI SCONTRI DIRETTI DIFFERENZA RETI SCONTRI DIRETTI DIFFERENZA RETI GENERALE Roma 9 +6 +13 Lazio 5 -2 +19 Atalanta 2 -4 +20 Atalanta 5ª PUNTI OTTENUTI NEGLI SCONTRI DIRETTI DIFFERENZA RETI SCONTRI DIRETTI DIFFERENZA RETI GENERALE Lazio 9 +2 +19 Roma 6 +2 +13 Fiorentina 3 -4 +9 Roma 5ª PUNTI OTTENUTI NEGLI SCONTRI DIRETTI DIFFERENZA RETI SCONTRI DIRETTI DIFFERENZA RETI GENERALE Lazio 8 +4 +19 Fiorentina 6 -2 +9 Atalanta 2 -2 +20

Ricordiamo i criteri presi in considerazione nel caso in cui due o più squadre terminassero il campionato con gli stessi punti: