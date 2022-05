VIDEO - Mourinho e la richiesta alla Lega di A: «Fateci giocare Roma-Torino di venerdì. Non rischierò Mkhitaryan»

C'è una coppa europea in palio e José Mourinho dopo aver battuto il Leicester fa la sua prima richiesta. Destinatario la Lega di A e l'organizzazione dell'ultimo turno di campionato, che cade a 3 giorni dall'ultimo appuntamento con la Conference League con il Leicester. Mourinho chiede esplicitamente l'anticipo a venerdì 20 maggio di Roma-Torino, ultima gara di campionato che teoricamente è in programma domenica 22 maggio, a ridosso della finale di Tirana del 25.

«Il primo modo di preparare la finale è avere il rispetto del calcio italiano e farci giocare l'ultima partita di venerdì. Il Feyenoord farà lo stesso e penso che noi in rappresentanza del calcio italiano meritiamo questa possibilità, così da preparare la sfida con qualche giorno in più e al meglio possibile», ha detto Mourinho nella conferenza stampa postpartita. Poi menziona il recupero di Henrik Mkhitaryan, che salterà certamente per infortunio la sfida con la Fiorentina e quella successiva con il Venezia: «La situazione di Mkhitaryan adesso cambierà, ora non si deve rischiare. Giocare una finale trasforma un po' le cose, ma abbiamo 3 partite bisogna pensarci seriamente».