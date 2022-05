Serie A, De Siervo: «Anticipo di Roma-Torino? Valutiamo ogni possibilità»

"Un campionato incerto e aperto? È un grandissimo risultato, dobbiamo dare merito a società, allenatori per aver tenuto alta la tensione che ci tiene incollati a queste ultime due giornate. L'obiettivo è quello di giocarci tutto all'ultimo respiro, ce la stiamo facendo. La grande partecipazione agli stadi è un premio meritato dopo 2 anni di Covid e sacrifici". Luigi De Siervo, amministrazione delegato della Lega Serie A, risponde così alle domande della trasmissione 'Super Tele' a proposito degli ultimi turni di Serie A

A De Siervo, presente alla cena di Gala della Coppa Italia a Roma, viene chiesto cosa manchi alla Serie A per arrivare ai livelli della Premier League. Dopo la risposta ironica del presidente del Verona Setti ("I diritti tv"), De Siervo replica: "Il tema è complicato, la globalizzazione dei mercati internazionali è avvenuta in 15 anni. Erano anni decisivi e noi eravamo concentrati troppo su ciò che succedeva in Italia. Ora abbiamo aperto uffici all'estero, stiamo sviluppando un team di professionisti che renderanno sempre più interessante il nostro campionato. La nostra è una delle Leghe emergenti al mondo, è un lavoro importante che ha bisogno di tempo per avere risultati. Il poter vendere diritti all'estero per un periodo più lungo sarà importante, così potremo crescere. Dobbiamo uscire da un sistema di regole e burocrazia che ha bloccato l'Italia, l'obiettivo è raddoppiare i risultati all'estero"

(dazn)

In un secondo intervento alla trasmissione 'Calcio totale', De Siervo ha poi parlato della possibilità di anticipare Roma-Torino, gara dell'ultima giornata, per venire incontro ai giallorossi attesi il prossimo 25 maggio dalla finale di Conference League. Una richiesta fatta espressamente dal tecnico giallorosso José Mourinho dopo la vittoria nella semifinale con il Leicester. «Sono in atto delle verifiche - risponde De Siervo - la notizia è che l'anticipo non può esser concesso seduta stante, la regola della Serie A è che le gare con lo stesso obiettivo si giochino in contemporanea. Al netto di un principio generale, analizziamo ogni possibilità»

(rai sport)