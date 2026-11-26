Francesco Totti — che scherzando ha raccontato di come il figlio gli avesse chiesto perché il Pallone d’Oro lo avesse vinto Fabio Cannavaro e non lui — l’ex difensore della Nazionale ha risposto con grande rispetto per lo storico numero 10 della Roma. «Quando vedi il Mondiale lo capisci da solo», ha spiegato inizialmente Cannavaro rivendicando il valore della propria prestazione iridata, per poi allargare subito il discorso ai fuoriclasse del calcio italiano e allo stesso Totti: «Non è solo Francesco, perché noi in Italia all’epoca abbiamo avuto dei giocatori come Baresi, Maldini, Del Piero, Totti, Buffon: lì meritavano tutti il Pallone d’Oro». Stuzzicato sulla battuta di— che scherzando ha raccontato di come il figlio gli avesse chiesto perché illo avesse vintoe non lui — l’ex difensore della Nazionale ha risposto con grande rispetto per lo storico numero 10 della, ha spiegato inizialmente Cannavaro rivendicando il valore della propria prestazione iridata, per poi allargare subito il discorso ai fuoriclasse del calcio italiano e allo stesso Totti: «

Pur sottolineando come in Germania il Capitano giallorosso non fosse al massimo della condizione rispetto al miglior Totti ammirato in carriera, Cannavaro ne ha esaltato l’impatto decisivo per la conquista della Coppa del Mondo: «Sicuramente Francesco al Mondiale non è stato il migliore che abbiamo visto, però poi è stato decisivo: col rigore con l’Australia nell’ultimo minuto, con il passaggio che ha fatto a Gilardino. Francesco in quel Mondiale lì è stato molto determinante».