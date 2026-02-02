UFFICIALE: Zaragoza alla Roma in prestito con obbligo condizionato. Il giocatore: "Spero di vedervi presto all'Olimpico!" (COMUNICATO AS ROMA, FOTO e VIDEO)

La Roma mette a segno il quarto colpo in entrata nella sessione invernale di calciomercato: è ufficiale l'arrivo di Bryan Zaragoza dal Bayern Monaco. In questa stagione il classe 2001 ha vestito la maglia del Celta Vigo e si trasferisce nella Capitale con la formula del prestito oneroso (2 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 13 e condizionato alla qualificazione in Champions League e al 50% delle presenze. Ecco la nota del club:

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Bryan Zaragoza dal Bayern Monaco.

L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto.

Nato il 9 settembre 2001 a Malaga, l'esterno cresce calcisticamente nel Granada. Nel 2020-21 passa a titolo temporaneo all'El Ejido. Tornato alla base, resta al Granada fino al 2024, anno in cui viene acquistato dal Bayern Monaco. Nelle ultime due stagioni ha militato in prestito nell'Osasuna e nel Celta Vigo.

Conta 74 presenze tra Liga e Bundlesliga con 17 partecipazioni ai gol (8 reti, 9 assist).

Con la nazionale spagnola colleziona tre presenze e 1 realizzazione tra il 2023 e il 2024.

Ha scelto la maglia numero 97.

Benvenuto a Roma, Bryan!"

(asroma.com)

